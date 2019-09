Freitag, 13.09.2019 +++ Aktueller Stand der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg +++ Neuer Vorschlag: Hertha-Stadion in der Avus-Nordkurve +++ Wieder Fridays for Future Demo in Berlin +++ Konzept für Strandbad Tegel gesucht +++ Publikumsfest im Humboldt-Forum +++ Auftakt der Berliner Freiwilligentage +++