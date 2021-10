dpa / Carsten Koall Bild: dpa / Carsten Koall

Di 12.10.2021 | 18:23

- Der Tag in Berlin und Brandenburg

Dienstag, 12. Oktober 2021 +++ Bahn fährt am Karower Kreuz wieder zweigleisig +++ Verschwundene Achtjährige aus Berlin wiedergefunden +++ Prozess um Kindesmord vor 21 Jahren in Potsdam +++ Kürzungen für Queere Projekte +++ Benzinpreise so hoch wie selten +++