Der Tag in Berlin und Brandenburg

Montag, 17. August 2020 +++ Corona-Teststelle am Flughafen Tegel +++ Bilanz nach einer Woche Präsenzunterricht in Brandenburg +++ Hygienebeirat in Berlin +++ Berliner Innenausschuss streitet um Rigaer 94 +++ Prozessauftakt Bushido gegen Ex-Manager +++