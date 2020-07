Der Tag in Berlin und Brandenburg

Dienstag, 28. Juli 2020: +++ RKI-Briefing und Corona in Berlin +++ Test für Reiserückkehrer in Berlin +++ Schulen bereiten sich auf Regelunterricht vor +++ steigende Immobilienpreise in Brandenburg +++ Der Fall Kalbitz +++ der Dienstwagen des Regierenden Bürgermeisters Müller +++