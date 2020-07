picture alliance/Michael Kappeler/dpa Bild: picture alliance/Michael Kappeler/dpa

Mo 20.07.2020 | 18:25 | Der Tag in Berlin und Brandenburg

- Der Tag in Berlin und Brandenburg

Montag, 20. Juli 2020: +++ Gedenken an den 20. Juli +++ Festnahme nach Autobränden +++ Richtfest am Berlin Institute of Health +++ Digitales Sommersemester in Brandenburg +++ Viele Mücken in Brandenburg +++