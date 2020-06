Der Tag in Berlin und Brandenburg

Mittwoch, 17. Juni 2020 +++ Bus-Demo am Brandenburger Tor +++ Fahrrad-Demo von Extinction Rebellion +++ Quarantäne in Mietskaserne in Neukölln - wer sind die Bewohner? +++ Brandenburger Landtag streitet über Tesla +++ Mietendeckel-Bilanz: Wieviel Mieterhöhungen gab es im letzten Jahr? +++