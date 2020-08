Der Tag in Berlin und Brandenburg

Mittwoch, 26. August 2020 +++ Regierungserklärung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke +++ Demonstrationsverbot in Berlin +++ Senat will Ausbildung in der Coronakrise stärken +++ Prozess Wohnprojekt "Liebig34" +++ BER besteht Sicherheistest +++