Der Tag in Berlin und Brandenburg

Mittwoch, 24. März 2021 +++ Reaktionen aus Berlin auf Oster-Rückzieher +++ Landtag debattiert über Corona-Beschlüsse +++ Chaos bei Schnelltests für Schüler in Cottbus +++ Schnelles Internet für Schulen per Mobilfunkrouter +++ Solarenergie in Berlin +++