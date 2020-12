picture alliance/dpa/Reuters/Pool Bild: picture alliance/dpa/Reuters/Pool

Mo 21.12.2020 | 18:24 | Der Tag in Berlin und Brandenburg

Montag, 21. Dezember 2020 +++ Erstes Berliner Impfzentrum in der Arena Treptow +++ Impfstraße am Thiem-Klinikum startbereit +++ Woidkes Corona-Jahr-Bilanz +++ Gestrandete Passagiere am BER +++ Lebensmittel retten in Eberswalde +++