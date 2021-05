Freitag, 21. Mai 2021 +++ Öffnungen in Berlin +++ Die Probleme der Wirte mit der offenen Außengastro in Brandenburg +++ Neue Impfaktionen in sozial benachteiligten Stadtteilen +++ 34 000 Impfdosen für Brandenburg verschollen +++ Probleme bei Online-Klausuren an Universitäten +++ Werk der Heeres-Instandhaltung in Doberlug-Kirchhain bleibt +++