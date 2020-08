Der Tag in Berlin und Brandenburg

Montag, 10. August 2020 +++ Müller zieht es in den Bundestag +++ Scholz als Kanzlerkandidat - Reaktionen aus Brandenburg +++ Schulstart in Berlin - erste Testergebnisse und Diskussion um Maskenpflicht +++ Schulbeginn - wie ist es gelaufen? +++ Tödliche Badeunfälle am Wochenende +++