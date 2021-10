Mi 06.10.2021 | 18:23

- Der Tag in Berlin und Brandenburg

Mittwoch, 06. Oktober 2021 +++ Proteste und Kündigungen bei Lieferdienst Gorillas +++ Wieder mehr Flüchtlinge in Brandenburg - Stübgen in Eisenhüttenstadt +++ Rumoren in der Brandenburger SPD-Fraktion nach Stohn-Rückzug +++ Sondierungen in Berlin +++