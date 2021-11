dpa Bild: dpa

Das Neueste aus der Region - Der Tag in Berlin und Brandenburg

Mittwoch, 03. November 2021 +++ Erstregistrierungsstelle für Geflüchtete in Frankfurt (Oder) +++ Ramona Pop zieht sich aus Landespolitik zurück +++ Was tut sich in Sachen Tierschutz in Brandenburg? +++ Estrel-Tower wird Berlins höchstes Gebäude +++ Demo in Potsdam - Schüler solidarisch mit Schulgesundheitsfachkräften +++