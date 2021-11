Dienstag, 02. November 2021 +++ Testpflicht für das Pflegepersonal und Regeln für die Weihnachtsmärkte in Brandenburg +++ Berliner Senat denkt an schärfere Corona-Maßnahmen +++ Impfpflicht-Diskussion nach dem Corona-Ausbruch in Altenhof +++ Lage im Impfzentrum Messe +++ Vogelgrippe-Fall in Burg +++