imago images / Stefan Zeitz Bild: imago images / Stefan Zeitz

Di 07.07.2020 | 06:25

- Müllerstraße - Der Wedding war immer schon da

Wer nur nach den Gegenden im Reiseführer Ausschau hält, verpaßt Wesentliches - zumindest in Berlin. In unseren "Reisen um die Ecke" zeigt Kulturredakteur Harald Asel also folgerichtig, weshalb man ruhig mal durch die Weddinger Müllerstraße gehen sollte.