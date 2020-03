imago images / A. Friedrichs Abklärungstelle Coronavirus Vivantes Krankenhaus. | Bild: imago images / A. Friedrichs

Mi 11.03.2020 | 17:05

- Coronavirus in Berlin und Brandenburg: Was gibt's Neues?

81 gemeldete Coronafälle in Berlin, Quarantäne in Neustadt/Dosse, späterer Start der Sommersemester an den Universitäten und abgesagte Großveranstaltungen: Wie die Corona-Situation aktuell in Berlin und Brandenburg aussieht, fassen Jenny Barke und Martin Adam zusammen.