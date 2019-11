dpa/Arne Dedert Bild: dpa/Arne Dedert

Mi 06.11.2019 | 14:25

- Lufthansa-Streik: Was Fluggäste wissen müssen

An den deutschen Flughäfen droht am Donnerstag und Freitag Chaos. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat einen Eilantrag von Lufthansa gegen den geplanten Arbeitskampf der Gewerkschaft Ufo abgelehnt. Der Streik der Flugbegleiter kann damit stattinden, ab Mitternacht. Mehr als eintausend Flüge sollen ab dann ausfallen, viele davon auch am Flughafen Tegel. Annette Kufner und Jens Lehmann mit den wichtigsten Fragen und Antworten.



Konkret hat die Lufthansa für Donnerstag und Freitag den Ausfall von insgesamt 1.300 Flügen angekündigt. Insgesamt 180.000 Passagiere seien betroffen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Am Donnerstag können demnach von rund 3.000 geplanten Flügen 2.300 stattfinden, am Freitag 2.400 von 3.000.



UFO hat für Donnerstag ab 00.00 Uhr bis Freitag 24.00 Uhr zum Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa aufgerufen. Was da genau auf die Kunden zukommt und wie man sich am besten verhalten sollte, fassen wir hier zusammen.



Welche Flüge sind betroffen?



Betroffen sind alle Lufthansa Flüge, die in Deutschland starten. Außerdem hat die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO angekündigt, dass die Streiks auch auf die Tochtergesellschaften der Lufthansa – Eurowings Deutschland, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress – ausgeweitet werden könnten. Dann wäre auch hier mit massiven Flugausfällen zu rechnen.



An welchen Flughäfen werden die Streiks zu spüren sein?



Akut betroffen sind demnach alle Flughäfen, von denen aus Lufthansa-Flüge starten. Besonders sind das die Flughäfen Hamburg, Frankfurt und München. Potenziell von Streichungen gefährdet sind an beiden Tagen zusammen 140 Flüge zwischen Hamburg-Fuhlsbüttel und den Flughäfen Frankfurt am Main und München. Auch der Flughafen Berlin-Tegel ist betroffen. Allein für Donnerstag stehen 38 Lufthansa-Flüge auf dem Tegeler Flugplan.



