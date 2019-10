imago images/ Hoffmann Bild: imago images/ Hoffmann

Di 01.10.2019 | 16:05

- Wer sind die Hells Angels?

Vom Landgericht Berlin wurden am Dienstag Mitglieder der Hells Angels für den Mord an einem Wettbüro-Besitzer zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Auch in Köln und anderen Städten sind die Mitglieder des Rockerclubs immer wieder in Mord- und Gewaltdelikte verwickelt. Journalisten, die die Rockerclubs länger begleiten durften, berichten dagegen von unkonventionellen, kernigen Typen. Was sind die Hells Angels also für Menschen? Inforadio-Reporter Nico Hecht hat recherchiert.