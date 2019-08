imago images/Rüdiger Wölk Bild: imago images/Rüdiger Wölk

Di 20.08.2019 | 09:05

- Infrastruktur: Welche Partei will was und wie?

Was sind die wahlentscheidenden Themen kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg? Das will unser landespolitischer Reporter Dominik Lenz in dieser Woche wissen und ist auf "Wahlfahrt" im ganzen Land unterwegs. Infrastruktur, eine bessere Anbindungen durch Bahn und Bus steht ganz oben auf der Wunschliste an die Politik. Welche Antworten die Parteien darauf geben, weiß Dominik Lenz.