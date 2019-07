dpa Bild: dpa

So 28.07.2019 | 09:04

- Diskussion über verbilligte Bahntickets

Die Klimakrise macht's möglich: die Bahn erfährt im Moment Zuwendung von allen Seiten. Der Bundesverkehrsminister, eigentlich in Treue fest an der Seite der Autoindustrie, zaubert plötzlich ein milliardenschweres Investitionspaket aus dem Hut. Und nun klaut sein Parteichef Markus Söder eine Idee der Grünen und will das Bahnfahren billiger machen. Alexander Schmidt-Hirschfelder aus der inforadio-Redaktion fasst zusammen, wer was will.