Angela Merkel hat wieder minutenlang gezittert. Diesmal, als sie am Mittwoch den finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne mit militärischen Ehren empfing - genau in dem Moment, als die Nationalhymnen abgespielt wurden und Merkel still stehen musste. Die Kanzlerin selbst sagt: "Mir geht es gut". Was bekannt ist, erzählt Hauptstadt-Korrespondent Markus Sambale im Interview.