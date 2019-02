Die Berliner brauchen diese Woche viel Geduld und starke Nerven, denn es ist eine Woche der Streiks: Am Mittwoch streikten die Beschäftigten des Öffentlichen Diensts, unter anderem blieben viele Schulen und Kitas geschlossen. Und am Freitag sind dann die Mitarbeiter der BVG dran - Busse, Bahnen und U-Bahnen bleiben morgens stehen. Inforadio-Reporterin Jenny Barke mit einem Überblick.

Weitere Forderungen sind einmalig 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder, Wegfall der unteren Lohngruppen, schnellere Gehaltssprünge. Nachdem erste Tarifverhandlungen mit der BVG Ende Januar aus Sicht von Verdi ohne Erfolg blieben, folgt am Freitag der Streik. Es ist der erste seit sieben Jahren.



Die BVG-Mitarbeiter sollen die Arbeit von Betriebsbeginn um 3:30 bis mittags 12 Uhr niederlegen. Die Folge: Alle Gelben ruhen. Also U-Bahnen, Busse und Trams. Nur auf 28 Linien fahren Busse, vorwiegend am Stadtrand, wo Subunternehmer für die BVG fahren. Berliner sollten deshalb auf die S-Bahn und Regio-Züge umsteigen, denn die gehören zur Deutschen Bahn und werden deshalb nicht bestreikt.



Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, auf den Linien S1 und S5 mehr Züge einzusetzen. Voll wird es aber mit Sicherheit trotzdem: Denn die S-Bahn nutzen an normalen Tagen 1,4 Millionen Fahrgäste, am Freitag könnten rund 2,9 Millionen Kunden der BVG hinzukommen. Auch Staus auf den Straßen sind programmiert. Vielleicht sollten Pendler deshalb lieber das Rad nehmen. Zumindest das Wetter spielt mit: Es soll sonnig werden und sogar warm bei bis zu 12 Grad.