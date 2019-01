imago/Peter Homann Bild: imago/Peter Homann

Fr 11.01.2019 | 15:45

- Wieviel landeseigene Wohnungen gibt es in Berlin?

Berlin will ehemals landeseigene Wohnungen zurückkaufen. Michael Müller, der Regierende Bürgermeister, erklärte, er wolle darüber mit der Deutschen Wohnen verhandeln. Vor 15 Jahren hatte der Senat tausende landeseigene Wohnungen verkauft - jetzt also die Kehrtwende. Aber wieviel landeseigene Wohnungen gibt es heute in Berlin? Christine Werner aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.