- Verfassungsschutz: Merkel verhinderte Schuster

Der Abgang des ehemaligen Verfassungsschutz-Chefs Maaßen verlief bekanntlich ziemlich turbulent. Und offenbar ist auch die Wahl seines Nachfolgers Haldenwang nicht problemlos gelaufen. Nach rbb-informationen war eigentlich jemand anders für diesen Posten vorgesehen. Aber im politischen Machtkampf zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer soll Merkel sich wieder einmal durchgesetzt haben. Was sich hinter den Kulissen abspielte, hat Michael Götschenberg (ARD-Hauptstadtstudio) erfahren.





Vor zwei Wochen präsentierte Bundesinnenminister Horst Seehofer Thomas Haldenwang als neuen Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dabei hatte sich Seehofer mit der SPD eigentlich auf einen anderen Chef für den Verfassungsschutz geeinigt: den CDU-Abgeordneten Armin Schuster. Doch dann intervenierte die Kanzlerin.

Am Dienstag, dem 6. November, traf sich Bundesinnenminister Horst Seehofer nach Informationen des RBB-Inforadios mit Eva Högl und Burkhard Lischka, den beiden maßgeblichen Abgeordneten in der SPD-Bundestagsfraktion, wenn es um Fragen der inneren Sicherheit geht.

Seehofer wollte sich mit der SPD abstimmen

Hauptthema der kleinen vertraulichen Runde, an der auch noch Seehofers Staatssekretär Hans-Georg Engelke teilnahm: die Nachfolge für Hans-Georg Maaßen. Seehofer hatte seinen Verfassungsschutzchef am Tag zuvor in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Personalie an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz wollte Seehofer mit der SPD abstimmen, nachdem das Handling der Causa Maaßen die Koalition in den Wochen zuvor an den Rand des Scheiterns gebracht hatte.

Öffentlich wurde längst Thomas Haldenwang als Nachfolger für Maaßen gehandelt, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und von Seehofer kommissarisch mit der Führung der Amtsgeschäfte betraut. Auch innerhalb des Verfassungsschutzes bestand kein Zweifel mehr, dass Haldenwang gesetzt war. War er aber nicht.

Kein echter Neuanfang mit Haldenwang

Wie das RBB Inforadio aus Fraktionskreisen erfuhr, wurden in der Runde schnell Zweifel laut, ob Haldenwang die Idealbesetzung für den Posten sei. Ein echter Neuanfang sei mit ihm nicht möglich, führte vor allem die SPD ins Feld. Schließlich war er seit 2013 Vizepräsident und damit auch angreifbar, sollte aus der Amtszeit von Maaßen noch irgendein Problem auftauchen.

Die Runde einigte sich schnell auf zwei Namen mit klarem CDU-Profil: den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Clemens Binninger und als Alternative auf Armin Schuster, den wohl profiliertesten Innenexperten der Unions-Bundestagsfraktion. Binninger war in der vergangenen Legislaturperiode Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste gewesen, Schuster hat den Posten aktuell inne.

Beide Namen hatte Seehofer bereits in den Wochen zuvor innerhalb der Union ventiliert. Vor allem für Binninger gab es auf Seiten der SPD große Sympathien. Sollte Binninger ablehnen, war die SPD jedoch auch mit Schuster einverstanden. So ging die Runde auseinander. Man vereinbarte absolutes Stillschweigen.

Merkel "alles andere als begeistert" von Schuster

Clemens Binninger lehnte ab mit der Begründung, er sei jetzt Unternehmer. Damit war Armin Schuster gesetzt, der sich auch bereit erklärte, sein Abgeordneten-Mandat abzugeben und an die Spitze einer Bundesbehörde zu wechseln. Am Donnerstag jener Woche informierte Bundesinnenminister Seehofer die Bundeskanzlerin über die Pläne. Zuvor hatte bereits Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus zugestimmt.

Wie der RBB aus Regierungskreisen erfuhr, war Merkel jedoch alles andere als begeistert und bat sich Bedenkzeit aus. Im Laufe des Abends versuchte Merkel erkennbar Schuster zu verhindern, indem sie der SPD den Schwarzen Peter zuschob. Sie unterstellte den Sozialdemokraten, dass sie Schuster nur unterstützten, um sich danach den frei werden Vorsitz des Parlamentarischen Kontrollgremiums sichern zu können.

Das Argument war jedoch vorgeschoben, hatte sich die SPD doch auch mit Clemens Binninger einverstanden erklärt, der keinen Posten frei gemacht hätte, weil er gar nicht mehr im Bundestag sitzt.

Schuster ein Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik

Für Merkels Verhalten gibt es letztlich nur eine schlüssige Erklärung: sie wollte Schuster nicht. Schuster hatte Merkels Flüchtlingspolitik immer wieder und öffentlich kritisiert. Fachlich gab es gegen Schuster keinerlei Argumente: er ist der wohl profilierteste Innenexperte der Unions-Bundestagsfraktion, gilt aus Fachmann für die Nachrichtendienste, saß in der vergangenen Legislaturperiode im NSU-Untersuchungsausschuss und leitet aktuell den Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Aber er hatte eben auch nicht gezögert, sich öffentlich gegen Merkel und ihre Flüchtlingspolitik zu positionieren.

Seehofer beugt sich Merkels Veto

Nachdem er die Personalie Maaßen hatte eskalieren lassen, sollte es keine neue Eskalation geben, zumal Seehofer Bundesinnenminister bleiben will und sich Merkel unterordnen muss, wenn er nicht mehr CSU-Chef ist. Mangels überzeugender Alternativen präsentierte Seehofer schließlich doch Thomas Haldenwang als neuen Verfassungsschutzchef.

Nach dem Desaster der Causa Maaßen war auch die Suche nach einem Nachfolger alles andere als geordnet: Haldenwang tritt sein Amt beschädigt an, da klar ist, dass man ihn eigentlich nicht wollte. Und Schuster ist beschädigt, da die Kanzlerin ihn nicht wollte.