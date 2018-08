- Neue Zahlen zu Krankenhaus-Behandlungen in Berlin

Welche Operationen in Berliner Krankenhäusern wie häufig durchgeführt werden - das ist in einer Statistik zu erkennen, die die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht. Heute gehen die neuesten Zahlen online - Inforadio-Redakteur Henning Wächter hat Einzelheiten.

In welches Berliner Krankenhaus gehe ich am besten, wenn ich ein neues Knie bekomme? Oder: Wohin wende ich mich, wenn die Diagnose Schilddrüsenkrebs lautet? Empfehlungen kann der behandelnde Arzt geben - viele machen das aber nicht gerne. Ein möglicher Indikator ist dann, wie oft eine Operation in den Kliniken durchgeführt wird. Nach dem Motto: Quantität bringt Qualität. Das muss natürlich nicht zwangsläufig so sein, kann aber schon helfen.

Statistik in Deutschland einzigartig

Hier kommt die Statistik der Berliner Gesundheitsverwaltung ins Spiel. Erhoben werden die Daten vom "Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus". Die Statistik gibt es laut Gesundheitssenatorin Kolat sonst nirgends in Deutschland. Die heute veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016. Wie Inforadio vorab erfuhr, hat die Zahl von Operationen für künstliche Knie- und Hüftgelenke im Jahresvergleich ebenso zugenommen wie die Behandlung von Herzinfarkten und Schlaganfällen.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr allerdings: die Charité wird in der Statistik nicht mit aufgeführt. Begründung der Gesundheitsverwaltung: die Charité habe nur addierte Zahlen für alle drei Standorte zur Verfügung gestellt - nicht mehr getrennte wie in den Jahren zuvor.