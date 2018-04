imago/Ralph Lueger Bild: imago/Ralph Lueger

Mi 11.04.2018

Stichwort: Haltung von Legehennen

Zufrieden pickende Hühner auf satt-grünen Wiesen - das verbinden die meisten von uns mit der Herkunft von Bio-Eiern. Doch leider trifft das in der Wirklichkeit nur selten zu. So kommen die meisten Brandenburger Bio-Eier aus Massenproduktion - und zwar aus Großbetrieben mit mehr als 30.000 Legehennen. Das ist das Ergebnis von Recherchen des rbb, die jetzt von der Potsdamer Landesregierung bestätigt wurden. Dabei gibt es für die rund fünf Millionen Legehennen im ökologischen Landbau in Deutschland klare Richtlinien. Welche sind das? Inforadio-Redakteurin Eva Beisiegel fasst sie zusammen.