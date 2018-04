imago/Christian Ohde Bild: imago/Christian Ohde

Di 10.04.2018 | 06:25

- Auf den Punkt: Die Grundsteuer

Ist die Grundsteuer noch zeitgemäß in ihrer bestehenden Form? Und: Ist die Berechnung der Abgabe noch mit dem Grundgesetz vereinbar? Genau darum geht es am Vormittag, in knapp zwei Stunden, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Was ist das für eine Steuer - und wer muss sie zahlen? Eva Beisiegel aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.