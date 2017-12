Mi 20.12.2017 | 07:25

- Mein Wunschzettel: Endlich Weltfrieden!

Es geht auf Weihnachten zu und das ist bekanntlich die Zeit, in der man seine Wünsche auch mal äußern darf. Einen Wunschzettel schreiben. Diese Woche haben wir hier in der Inforadio-Redaktion herumgefragt, was sich denn die Kollegen so wünschen. Etwa für die Berliner Landespolitik oder die Bundespolitik. Unsere Kollegin Ruth Kirchner, lange Zeit Korrespondentin in China, richtet ihre Wünsche deutlich über die Landesgrenzen hinaus.



Lieber Weihnachtsmann, jetzt bitte nicht lachen. Ich wünsche mir nämlich etwas ganz großes: Endlich Weltfrieden. Ja, ich hör‘ schon, wie du genervt aufstöhnst: Weltfrieden? Hallo? Geht’s auch eine Nummer kleiner? Die höhnischen Kommentare der Kollegen in der Inforadio-Redaktion habe ich auch schon hinter mir. Ein bisschen Frieden, wie süß! Also gut. Den Krieg in Syrien, das Sterben im Jemen oder die Gefahr eines Atomkriegs in Ostasien – das kannst Du mit einem hübsch verpackten Präsent unterm Weihnachtsbaum nicht beenden.

Die Autorin Ruth Kirchner, Redakteurin beim RBB-Inforadio und langjährige Korrespondentin in Peking (China)