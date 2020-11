Gewalt gegen Frauen verstärkt sich in Corona-Zeiten

Jede dritte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer Gewalt, jede Vierte durch ihren Partner. Doris Felbinger von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen sagt: "Als der erste Corona-Lockdown gelockert wurde, haben wir über 30 Prozent mehr Anrufe gehabt."