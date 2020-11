imago images / Westend61 Bild: imago images / Westend61

Fr 20.11.2020 | 06:05

- Covid bringt Krankenhauspersonal ans Limit

In Berlin werden derzeit 296 Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind, intensivmedizinisch behandelt. Jedes 4. Intensivbett in Berlin ist inzwischen mit einem Covid-Patienten belegt. Und der normale Klinikbetrieb muss ja auch weiter gehen. Was bedeutet das für Ärzte und Pflegepersonal? Von Rainer Unruh und Raphael Jung.