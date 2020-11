Kaum jemand freut sich über die Schließung des Flughafens Tegel so sehr wie die Beuth Hochschule: Denn sie soll ins berühmte Terminal A einziehen, sozusagen als akademisches Juwel in Berlins neuestem Stadtquartier. Entsprechend klein ist an der Beuth die Tegel-Nostalgie, hat Inforadio-Reporter Sebastian Schöbel herausgefunden.