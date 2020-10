dpa Bild: dpa

Fr 30.10.2020 | 06:05

- Senat hat die Corona-Regeln übernommen

Berlin geht am kommenden Montag in die nächste Corona-Zwangspause - eine Art Lockdown light. Dabei gelten einzelne Ausnahmen. Was der Senat am Donnerstag für Berlin beschlossen hat, erklärt Sebastian Schöbel.



In Berlin gelten wegen der Corona-Pandemie ab Montag weitreichende Einschränkungen für das öffentliche Leben.



Der Senat hat am Abend beschlossen, die Bund-Länder-Vereinbarungen mit einigen Änderungen umzusetzen. So dürfen Kinder bis zwölf Jahren in festen Gruppen an der frischen Luft Sport treiben. Außerdem bleiben Bibliotheken und die Außenbereiche von Zoo und Tierpark geöffnet.



Dagegen werden unter anderem Theater, Museen und Freizeitstätten geschlossen. Restaurants dürfen nur außer Haus verkaufen. Private Kontakte müssen stark eingeschränkt werden.



Die Brandenburger Landesregierung will am Freiatg entscheiden, wie sie die Bund-Länder-Vereinbarungen umsetzt.