imago images / ZUMA Pres Bild: imago images / ZUMA Pres

Sa 19.09.2020 | 07:29

- Eine Richterin, so populär wie ein Popstar

Ruth Bader Ginsburg wurde als Vorkämpferin für Frauenrechte berühmt. Als Richterin am Supreme Court der USA war sie eine wichtige Stimme liberaler Rechtssprechung unter Präsident Trump. Am Freitag ist die 87-Jährige an Krebs gestorben. Katrin Brand blickt auf das Leben und Wirken von Ginsburg zurück.