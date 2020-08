Fall Nawalny: Beweissicherung auch an Charité möglich

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny liegt in einem sibirischen Krankenhaus im Koma - mit einer möglichen Vergiftung. Ein deutsches Flugzeug könnte ihn nach Berlin bringen. Die Beweissicherung in der Charité würde nicht schlechter laufen als in Omsk, sagt der osteuropapolitische Sprecher der Grünen Manuel Sarrazin.