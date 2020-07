rbb/ Marie Asmussen Bild: rbb/ Marie Asmussen

Mi 15.07.2020 | 06:25

- Naturpark Schöneberger Südgelände

Um-die-Ecke-Reisen, das hat was: Man erspart sich lange Wege und lernt trotzdem exotische Orte kennen. So wie den Naturpark Schöneberger Südgelände. Der hat richtig was zu bieten, findet Inforadio-Reporterin Marie Asmussen.

Fünfzig Meter hoch ist der frisch sanierte Wasserturm auf dem Südgelände. Um ihn ganz ins Bild zu kriegen, muss ich den Kopf ziemlich weit in den Nacken legen. Die Dampflok Jahrgang 1940 steht mir dagegen in Augenhöhe gegenüber. Naja, beinahe. Fast überall auf dem mit Bäumen und Büschen zugewachsenen Gelände sind Stahlskulpturen platziert, passend zum Parkmotto: "Die Kunst ist der nächste Nachbar der Wildnis". Am Priesterweg macht die Natur ihr Ding, hat praktisch einen ungeplanten Park wachsen lassen. Früher ist das hier mal der Rangierbahnhof Tempelhof gewesen. Eine Infotafel mit alten Fotos zeigt, wie es damals ausgesehen hat. Auf einer Luftaufnahme von 1935 sehe ich keinen einzigen Baum, keinen Strauch, kein Kraut - nirgends. Nur Schienen, Schotter und jede Menge Güterzüge. Nach Krieg und Teilung wurde der Bahnhof Stück für Stück stillgelegt und damit immer grüner.

rbb/ Marie Asmussen Wasserturm im Naturpark Schöneberger Südgelände

rbb/ Marie Asmussen Abzweig im Gebüsch

rbb/ Marie Asmussen Durch die Stahlröhre in den nächsten Parkabschnitt

rbb/ Marie Asmussen Grafittistrecke

rbb/ Marie Asmussen Seltene Blume im Naturpark

rbb/ Marie Asmussen Hier fährt kein Zug nach nirgendwo

rbb/ Marie Asmussen Kunst trifft auf Wildwuchs

rbb/ Marie Asmussen Stahlbüsche im Naturpark