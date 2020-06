imago images / Steinach Bild: imago images / Steinach

Fr 26.06.2020 | 07:05

- CDU in der Lausitz: Wenn man die Menschen nicht mehr erreicht

Die CDU feiert ihren 75. Geburtstag. Der Alltag einer Partei besteht meist aus der Arbeit an der Basis, im Kreisverband oder im Orstverein. Zum Jubiläum ist unser Brandenburg-Reporter Oliver Soos daher dahin gefahren, wo's wehtut - in eine Gegend, in der es die CDU sehr schwer hat.