- Wie bereiten sich Berliner Organisationen auf Flüchtlinge vor?

Besonders schutzbedürftige Kinder und Jugendlich aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland sollen auch in Deutschland aufgenommen werden. Darauf haben sich die Spitzen der Großen Koalition im Koalitionsausschuss geeinigt. Man wolle bei der schwierigen humanitären Lage von etwa 1.000 bis 1.500 Kindern auf den griechischen Inseln helfen.

Auf europäischer Ebene werde derzeit verhandelt, um die Übernahme dieser Kinder zu organisieren, hieß es. Deutschland stehe bereit, einen angemessenen Anteil zu übernehmen. Es handelt sich demnach um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind.

Berlin will Containerdörfer reaktivieren. So werden zwei Containerdörfer, die eigentlich schon geschlossen wurden, als Reserve bereitgehalten. Eine Unterkunft für bis zu 400 Menschen befindet sich in der Buchholzer Straße in Pankow und könnte rasch neu belegt werden.

Auch das Containerdorf auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof soll wieder genutzt werden. Die Unterkunft für 1.000 Menschen werde in den kommenden Wochen reaktiviert, hieß es aus der Sozialverwaltung.