dpa Bild: dpa

So 23.02.2020 | 12:04

- Themen und Stimmungslage in Hamburg

In Hamburg sind am Sonntag 1,3 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl der Bürgerschaft aufgerufen. Bis zum Mittag hat sich eine höhere Wahlbeteiligung im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren abgezeichnet. Anita Fünffinger über die Besonderheiten in Hamburg.