Fr 14.02.2020 | 06:45

- Mittelstandsforum: Ein Herz für Merz

Friedrich Merz ist für viele in der Union der Hoffnungsträger, wenn es darum geht, die CDU wieder nach vorne zu bringen. Am Donnerstagabend hatte er seine Bühne beim Mittelstandsforum in Berlin und Hauptstadt-Korrespondentin Angela Ulrich war dabei.