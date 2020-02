imago images/ Andreas Friedrichs Bild: imago images/ Andreas Friedrichs

Sa 01.02.2020 | 09:24

- Wie ist Berlin auf das Coronavirus vorbereitet?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in dieser Woche, Deutschland sei gut vorbereitet auf das Coronavirus. In unserer Region hat es bereits Verdachtsfälle gegeben, alle waren letztlich negativ. Was passiert aber, wenn es in Berlin ernst wird mit dem Coronavirus?