- Libyen-Gipfel in Berlin: "Momentum der Vernunft"

Für Russland, das ebenfalls Haftar stützt, steht viel auf dem Spiel in Berlin. Das Land hat eine Menge Energie und politisches Kapital in den Ring geworfen. Denn Kremlchef Wladimir Putin hat neben Merkel auch vielen anderen Politikern zugesagt, die Konferenz "mit allen Mitteln" zum Erfolg zu bringen. Bei einem Misserfolg könnte er an Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne einbüßen.

Moskau will sich im Nahen Osten und in Afrika zu einer bestimmenden Macht entwickeln. In Libyen hat Russland gleichzeitig noch ganz andere Interessen: Russland will Experteneinschätzungen zufolge Energie-, Militär- und Infrastrukturverträge in Milliardenhöhe zurückgewinnen, die Moskau beim Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 entgangen sind. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie groß Russlands Einfluss auf Haftar in der Realität wirklich ist.