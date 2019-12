imago images / Russian Look Bild: imago images / Russian Look

Mi 25.12.2019 | 12:04

- Zu warm - Moskau vermisst den Schnee

Moskau ist festlich geschmückt, doch so richtige Weihnachtsstimmung mag in der russischen Metropole nicht aufkommen, denn: Der Schnee fehlt. Selbst Präsident Putin hat sich bei seiner jährlichen Pressekonferenz besorgt gezeigt, denn alle Anzeichen sind eindeutig: Der Klimawandel ist in Russland angekommen. Korrespondentin Martha Wilczynski berichtet aus Moskau.