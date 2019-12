- Hinterbliebener: Es gibt ein Leben vor und eines nach dem Anschlag

Drei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz erinnert Berlin am Donnerstag an die Opfer. In der Gedächtniskirche findet eine Gedenkandacht statt. Pfarrer Martin Germer leitet den Gottesdienst, die Predigt hält Bischof Christian Stäblein.

rbb|24 überträgt die Gedenkandacht von 19 bis 19:30 Uhr im Livestream.