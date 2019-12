- Ermittlungen gegen Cottbusser Polizisten ausgeweitet

In Cottbus wird das Disziplinarverfahren gegen Polizisten wegen eines rechtsextremen Schriftzugs ausgeweitet. Neun Beamte hatten vor dem Graffito gegen Klimaschützer posiert, Fotos davon kursieren im Internet. Daraufhin wurden die Polizisten von ihrem Vorgesetzten angewiesen, den Schriftzug zu überstreichen. Sie entfernten ihn aber nicht komplett, sondern ließen das Kürzel einer rechtsextremen Gruppierung stehen. Aus Cottbus berichtet Inforadio-Reporter Daniel Friedrich.



In der letzten Woche tauchte ein Foto in den sozialen Netzwerken auf: darauf zu sehen, eine Gruppe uniformierter Polizisten, die vor einer Mauer in Cottbus kniet. Darauf gesprüht steht: Stoppt Ende Gelände! Damit haben die Polizisten klar gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, dem die Polizei verpflichtet ist. Die Gruppe wird zeitweise versetzt, ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Jetzt werden die Ermittlungen noch ausgeweitet.