Niemand will in der Weihnachtszeit alleine sein. Deswegen haben der rbb und das Nachbarschaftsportal nebenan.de die Aktion "Wir Weihnachten" ins Leben gerufen. Die Idee ist simpel: Wer ein Fest feiert und Menschen, die niemanden zum Feiern haben, einladen will, kann das auf www.wirweihnachten.de tun - und damit einsame Menschen glücklich machen.