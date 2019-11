rbb/Raddatz Bild: rbb/Raddatz

Mo 04.11.2019 | 07:05

- Mauerfall: Die Botschaftsfrau

Angela Elsner hatte einen guten Job in der DDR: Sie war bis zum Mauerfall in der DDR-Botschaft in Kopenhagen angestellt. Doch im Gegensatz zu Menschen, die als Diplomaten für die DDR arbeiteten, hatte sie danach keine Probleme, einen neuen Job zu finden. Entsprechend positiv fällt ihr Blick auf den Mauerfall aus.