Sa 02.11.2019 | 07:04

- 30 Jahre Mauerfall: Der Gastarbeiter-Sohn

In Westberlin gab es seit den 70er Jahren den Döner. Dieser eroberte nach dem Mauerfall die ganze Stadt. Und einer, der dabei mitgeholfen hat, ist Ilker Halici. Der 47-Jährige ist als Sohn türkischer Gastarbeiter in Moabit aufgewachsen. Vor 16 Jahren ist er dann in den Ostteil der Stadt gezogen und hat einen Dönerimbiss in Prenzlauer Berg eröffnet.



