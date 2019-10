rbb Bild: rbb

Do 31.10.2019 | 07:05

- 30 Jahre Mauerfall: Das West-Arbeiterkind

Beate Leibe hat eine besondere Geschichte. Als ihre Mutter schwanger war, floh diese aus dem Ostteil Berlins in den Westen. Und so ist Beate Leibe in Reinickendorf aufgewachsen. Obwohl um sie herum die Mauer war, fühlte sie sich nie eingeschlossen. Heute erzählt sie, dass sie froh ist über den Mauerfall - vor allem, weil er so friedlich abgelaufen ist.



