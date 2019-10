rbb Bild: rbb

Mi 30.10.2019 | 07:05

- 30 Jahre Mauerfall: Der DDR-Widerständler

Im ehemaligen Militärknast Schwedt in der Uckermark saßen die Gefangenen sogenannte Disziplinarstrafen ab. Oftmals ohne angeklagt worden zu sein. So erging es auch Thomas Andjelkovic mit Anfang 20. Drei Monate lang saß er in Schwedt im Militärgefängnis, weil er während der Patrouille eine Zigarette geraucht hat. Das hat ihn bis heute geprägt.





