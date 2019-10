- 30 Jahre Mauerfall: Das Wendekind

Elisa Große hat die DDR selbst praktisch nicht erlebt. Als sie 1988 in Hellersdorf geboren wurde, stand die Mauer nur noch eine kurze Zeit. Sie ist ein Wendekind. Trotzdem hat die 30-Jährige noch ganz schön viele Erinnerungen an die DDR mitbekommen - nämlich durch ihre Eltern.





